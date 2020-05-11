عمليات بغداد: القبض على ٤١٩٧٢ مخالفاً لحظر التجوال

2020/05/11 | 23:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على ٤١٩٧٢ مخالفاً لحظر التجوال منذ بدايته في العاصمة.وذكرت القيادة في بيان، إنه “بالتزامن مع تأمينها التظاهرات وقيامهما بواجباتها الأخرى، تواصل الأجهزة الأمنية ضمن قيادة عمليات بغداد إجراءاتها الخاصة بفرض حظر التجول الوقائي”.واضافت: “فقد تمكنت منذ ١٧ آذار ولغاية اليوم ١١ آيار من القاء القبض على […]

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