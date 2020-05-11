2020/05/11 | 23:50 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أول تعليق من رسول بعد تكليفه بمهام الناطق الإعلامي للقائد العام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/11 | 23:50.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول تعليق من رسول بعد تكليفه بمهام الناطق الإعلامي للقائد العام) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول تعليق من رسول بعد تكليفه بمهام الناطق الإعلامي للقائد العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).