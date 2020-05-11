إيران وتدخّلها في العراق.. قصّة تضاؤُل سيطرتها عليه: كيف ومنذُ متى؟

2020/05/11 | 23:51 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال موقع “بلومبيرغ” الأميركي إن «#إيران تفقد قبضتها على #العراق، وإن موقفها ضعف في العراق منذ وفاة الجنرال الإيراني #قاسم_سليماني في يناير المنصرم».الموقع نقل عن الباحث في “#معهد_واشنطن لسياسة #الشرق_الأدنى”، “مايكل نايتس” قوله: «عندما…

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