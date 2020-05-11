انطلاق حملة لمكافحة ل40 دونم من بساتين النخيل في كربلاء ضد حشرة ديدان الدوباس

2020/05/11 | 23:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _كربلاء أعلنت مديرية زراعة كربلاء عن انطلاق حملة لمكافحة حشرة الدوباس التي تصيب اشجار النخيل.وقال مدير اعلام الدائرة باهر غالي في تصريح صحفي ، ان “حملة واسعة انطلقت في جميع بساتين كربلاء لمكافحة حشرة الدوباس التي تصيب أشجار النخيل بهدف تقليل أضرارها السلبية حيث استخدمت في الحملة الهولدرات وعملية الحقن”.وأضاف غالي أن “الحملة سبقتها حملات تحري وبحث عن الحشرة من قبل الكوادر المتخصصة في مديرية الزراعة، حيث من المؤمل مكافحة 40 الف دونم في عموم المحافظة”.واشار الى “ان الحملات الجوية للمكافحة بانتظار اكتمال الموافقات الاصولية لتنطلق في عموم مناطق كربلاء”.

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