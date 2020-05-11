نائبة تطالب الكاظمي باحاله الكابينة الوزارية لحكومة عبد المهدي الى النزاهة

2020/05/11 | 23:52 - المصدر: السومرية نيوز

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طالبت النائبة ندى شاكر جودت، الاثنين، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي باحاله الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي الى النزاهة.

وقالت في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "اطالب رئيس الوزراء باحاله الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي الى النزاهة لاسيما الوزارات الامنية".

واضافت ان "ذلك جاء بسبب شبهات فساد والاضرار بصالح العام طيلة مده حكومته والغاء القرارات التي صدرت منها في فتره تصريف الاعمال".





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