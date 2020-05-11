الاستخبارات تعلن اعتقال احد الارهابيين المشاركين بجريمة سبايكر في صلاح الدين

2020/05/11 | 23:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الثالث لواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة وبالتعاون مع سرية الاستطلاع والمراقبة في القيادة القبض على احد الارهابيين في سيطرة العميد الركن عباس في صلاح الدين .وقالت الاستخبارات في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “المتهم هو احد المشاركين بجريمة سبايكر ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق […]

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