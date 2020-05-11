القبض على احد الارهابيين المشاركين بجريمة سبايكر في صلاح الدين

2020/05/11 | 23:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - صلاح الدين

القت مفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الثالث لواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة وبالتعاون مع سرية الاستطلاع والمراقبة في القيادة القبض على احد الارهابيين في سيطرة العميد الركن عباس في صلاح الدين وهو احد المشاركين بجريمة سبايكر. ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، حصيلة جديدة للمخالفين لحظر التجوال، الذين تم القبض عليهم.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بالتزامن مع تأمينها التظاهرات وقيامهما بواجباتها الأخرى، تواصل

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، اصابة ضابط و 5 مراتب بمقذوفات عبر "منجنيق" قرب ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات في العاصمة.

وذكرت قيادة العمليات، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أنه "في الوقت

بغداد اليوم- بغداد

أدلى العميد يحيى رسول عبدالله، الإثنين (11 أيار 2020)"، بأول تعليق بعد تكليفه بمهام الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة.

وقال رسول في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد الع

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