فرنسا وإسبانيا تخرجان من العزل وعودة المدارس في سويسرا والنروج وهولندا

2020/05/11 | 23:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس‭- ‬مدريد‭ -‬الزمان‭ ‬ بدأ‭ ‬عشرات‭ ‬ملايين‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬وإسبانيا‭ ‬الاثنين‭ ‬استعادة‭ ‬قسم‭ ‬من‭ ‬حرية‭ ‬الحركة‭ ‬لكن‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬موجة‭ ‬ثانية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قائمة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سجلت‭ ‬فيه‭ ‬إصابات‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬ووهان‭.‬وعادت‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬سويسرا‭ ‬والنروج‭ ‬وهولندا‭ .‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬بريطانيا‭ ‬الاكثر‭ ‬تشددا‭ ‬ازاء‭ ‬تخفيف‭ ‬الاجراءات‭ .‬مع‭ ‬فرض‭ […]

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