2020/05/11 | 23:56 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرياض— الزمان قالت وكالة الانباء السعودية الرسمية ان السعودية قررت رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة وإيقاف بدل غلاء المعيشة وذلك في إطار تدابير تقشفية جديدة فرضتها إجراءات الحد من انتشار تفشّي فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط. والخطوات الجديدة التي أشارت وسائل إعلام رسمية الى انها ستوفر حوالى مئة مليار ريال (26,6 مليار دولار) […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية:اجراءات تقشف وتخفيض انتاج النفط) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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