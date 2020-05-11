السعودية:اجراءات تقشف وتخفيض انتاج النفط

2020/05/11 | 23:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض—‭ ‬الزمان‭ ‬ قالت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السعودية‭ ‬الرسمية‭ ‬ان‭ ‬السعودية‭ ‬قررت‭ ‬رفع‭ ‬نسبة‭ ‬ضريبة‭ ‬القيمة‭ ‬المضافة‭ ‬وإيقاف‭ ‬بدل‭ ‬غلاء‭ ‬المعيشة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تدابير‭ ‬تقشفية‭ ‬جديدة‭ ‬فرضتها‭ ‬إجراءات‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬تفشّي‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬وتراجع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭.‬ والخطوات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬أشارت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬الى‭ ‬انها‭ ‬ستوفر‭ ‬حوالى‭ ‬مئة‭ ‬مليار‭ ‬ريال‭ ‬‭(‬26‭,‬6‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭)‬‭ […]

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