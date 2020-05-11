محادثات بين الأوروبي وبريطانيا بشأن علاقات ما بعد بريكست

2020/05/11 | 23:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل‭- ‬لندن‭ -‬الزمان‭ ‬‭ ‬‭ ‬بدأت‭ ‬بريطانيا‭ ‬وبروكسل‭ ‬جولة‭ ‬ثالثة‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬التجارية‭ ‬الاثنين‭ ‬وسط‭ ‬أمل‭ ‬ضئيل‭ ‬بتحقيق‭ ‬اختراق،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تحد‭ ‬أكثر‭ ‬خطورة‭ ‬يتمثّل‭ ‬بالتعامل‭ ‬مع‭ ‬أزمة‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭.‬وتمت‭ ‬المفاوضات‭ ‬الجديدة‭ ‬بلقاء‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬بين‭ ‬كبير‭ ‬المفاوضين‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ميشال‭ ‬بارنييه‭ ‬ونظيره‭ ‬البريطاني‭ ‬ديفيد‭ ‬فروست،‭ ‬اللذان‭ ‬تعافيا‭ ‬بعد‭ ‬إصابتهما‭ ‬بالفيروس‭. ‬وسيعقب‭ ‬اللقاء‭ […]

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