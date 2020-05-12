2020/05/12 | 00:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس التركي يفاجئ العراقيين في سد إليسو هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/12 | 00:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس التركي يفاجئ العراقيين في سد إليسو) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس التركي يفاجئ العراقيين في سد إليسو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).