2020/05/12 | 00:07 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لليوم الثاني.. المئات يتجمعون امام مبنى حكومة بابل للمطالبة باقالة المحافظ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/12 | 00:07.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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