في عام الذكرى ال 75 لاندحار الفاشية / الأول من ايار 1945: الانتصار المنتظر - رشيد غويلب

2020/05/12 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب بقلم: نينا هاغر *ترجمة: رشيد غويلبفي الثلاثين من نيسان 1945 راية النصر الحمراء ترفرف على الرايشستاغ في برلين.



وفي موسكو كانت الأمال معقودة على ان يكون الاول من ايار، يوم نضال الطبقة العاملة، والتضامن الأممي، واليوم الذي اعتبر منذ 1918عطلة رسمية في روسيا السوفيتية، يوم تحرير برلين.



لكن القتال في شوارع المدنية كان مستمرا.



والقوات الالمانية كانت ما تزال موجودة بين فسمار وهامبورك، وفي ولاية شل ......





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