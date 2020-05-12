من أولى بالمحاكمة الأزهر أم الممثل أحمد الرافعي؟ - سامح عسكر

2020/05/12 | 00:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر خرج علينا أحد ممثلي مصر ممثل يطالب ضمنيا بقتل الدكتور القمني وعبده ماهر وإسلام بحيري وغيرهم لمجرد خلافه معهم في المذهب الديني..فضلا عن استخدامه ألفاظ سوقية في التشفي بمقتل الشهيد فرج فودة شهيد القلم الذي اغتاله التكفيريون عام 1992هذا الممثل إسمه (أحمد الرافعي) ويقوم بدور أحد زعماء الجهاد في مسلسل الاختيار، وهي مفارقة عجيبة لم تكتشف سوى منذ يومين، بعد أن أدى الدور ببراعة وتبين أن هذه مشاعره ......





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