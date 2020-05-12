قناصو داعش يوقعون 4 ضحايا بين المدنيين والحشد في خانقين

2020/05/12 | 00:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بوقوع 4 ضحايا بين صفوف المدنيين وقوات الحشد الشعبي مساء الاثنين برصاص قناصي مسلحي تنظيم داعش في قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن مسلحي داعش هاجموا قرية "تفرقة" في قضاء خانقين باستخدام أسلحة القنص، ما أدى لمقتل مدنيين اثنين وإصابة اثنين من مقاتلي الحشد الشعبي بجروح.

وتزايدت وتيرة هجمات تنظيم داعش بصورة واسعة وخاصة منذ بداية شهر رمضان، حيث شن التنظيم هجمات دموية في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ما أوقع عشرات الضحايا.

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