الاستخبارات تلقي القبض على احد الارهابيين المشاركين بجريمة سبايكر في صلاح الدين

2020/05/12 | 00:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن اعتقال احد الارهابيين المشاركين بجريمة سبايكر في صلاح الدين.

وقالت في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "مفارز الاستخبارات العسكرية في الفوج الثالث لواء مغاوير قيادة عمليات الجزيرة وبالتعاون مع سرية الاستطلاع والمراقبة في القيادة القت القبض على احد الارهابيين في سيطرة العميد الركن عباس في صلاح الدين".

واضافت انه "احد المشاركين بجريمة سبايكر ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".





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