ترامب‭ ‬يؤكد‭ ‬للكاظمي‭ ‬استعداده‭ ‬لدعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والسيسي‭ ‬يقترح‭ ‬عليه‭ ‬احياء‭ ‬التحالف‭ ‬الثلاثي

2020/05/12 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات‭ ‬عراقية‭ ‬تعتقل‭ ‬عناصر‭ ‬مليشيات‭ ‬قتلوا‭ ‬متظاهراً‭ ‬في‭ ‬البصرة ‭ ‬بغداد‭ – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ – ‬البصرة‭- ‬الزمان‭ ‬ قالت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية،‭ ‬امس،‭ ‬إن‭ ‬رئيسها‭ ‬الجديد‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬تلقى‭ ‬اتصالا‭ ‬هاتفيا‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬هنأه‭ ‬فيه‭ ‬لمناسبة‭ ‬توليه‭ ‬رئاسة‭ ‬الوزراء،‭ ‬وأكد‭ ‬فيه‭ ‬استعداد‭ ‬اواشنطن‭ ‬لتقديم‭ ‬مساعدات‭ ‬اقتصادية‭ ‬للعراق‭.‬ وقال‭ ‬بيان‭ ‬الحكومة‭ ‬إن‭ ‬الكاظمي‭ ‬‭”‬أكد‭ […]

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