2020/05/12 | 00:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قوات عراقية تعتقل عناصر مليشيات قتلوا متظاهراً في البصرة بغداد – عبدالحسين غزال – البصرة- الزمان قالت الحكومة العراقية، امس، إن رئيسها الجديد مصطفى الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب هنأه فيه لمناسبة توليه رئاسة الوزراء، وأكد فيه استعداد اواشنطن لتقديم مساعدات اقتصادية للعراق. وقال بيان الحكومة إن الكاظمي ”أكد […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يؤكد للكاظمي استعداده لدعم الاقتصاد والسيسي يقترح عليه احياء التحالف الثلاثي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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