التعليم العالي والتعليم الواطيء

2020/05/12 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د فاتح عبدالسلام التعليم‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬،‭ ‬وعبر‭ ‬شبكة‭ ‬الانترنت‭ ‬هو‭ ‬إحدى‭ ‬ثمرات‭ ‬التجربة‭ ‬الصعبة‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ .‬وقد‭ ‬وجدتها‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬جديدة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬التعليمي‭ ‬المتداول‭.‬في‭ ‬حين‭ ‬انها‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الاوروبية‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬موجودة‭ ‬ومصاحبة‭ ‬للتعليم‭ ‬العادي‭ ‬بنسب‭ ‬متفاوتة،‭ ‬وبلا‭ ‬شك‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬أقل‭ ‬ممّا‭ ‬تجري‭ ‬ممارسته‭ ‬الان‭ .‬ […]

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