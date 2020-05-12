2020/05/12 | 00:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انتكاسة مأساوية في مناورات بحرية: طهران,- الزمان ضرب صاروخ عن طريق الخطأ سفينة حربية إيرانية خلال تدريبات بحرية في الخليج العربي ما أسفر عن مقتل 19 بحّارا، وفق ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية والجيش في طهران الاثنين،.
ووقع الحادث الذي تعرّضت له سفينة «كنارك» بعد ظهر الأحد قرب بندر جاسك، قبالة سواحل إيران […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (19 قتيلا بـنيران صديقة دمرت سفينة إيرانية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ووقع الحادث الذي تعرّضت له سفينة «كنارك» بعد ظهر الأحد قرب بندر جاسك، قبالة سواحل إيران […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (19 قتيلا بـنيران صديقة دمرت سفينة إيرانية ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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