19‭ ‬قتيلا‭ ‬بـنيران‭ ‬صديقة‭ ‬دمرت‭ ‬سفينة‭ ‬إيرانية‭ ‬

2020/05/12 | 00:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬انتكاسة‭ ‬مأساوية‭ ‬في‭ ‬مناورات‭ ‬بحرية‭:‬ طهران‭,- ‬الزمان‭ ‬ ضرب‭ ‬صاروخ‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأ‭ ‬سفينة‭ ‬حربية‭ ‬إيرانية‭ ‬خلال‭ ‬تدريبات‭ ‬بحرية‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬19‭ ‬بحّارا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمية‭ ‬والجيش‭ ‬في‭ ‬طهران‭ ‬الاثنين،‭.‬ووقع‭ ‬الحادث‭ ‬الذي‭ ‬تعرّضت‭ ‬له‭ ‬سفينة‭ ‬‮«‬كنارك‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الأحد‭ ‬قرب‭ ‬بندر‭ ‬جاسك،‭ ‬قبالة‭ ‬سواحل‭ ‬إيران‭ […]

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