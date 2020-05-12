2020/05/12 | 00:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاثنين، بأن تنظيم “داعش” استهدف نقطة تفتيش في ديالى.وقال المصدر، ان “عناصر في تنظيم داعش استهدفوا نقطة تفتيش تابعة لمركز شرطة المقدادية برمانة يدوية ضمن منطقة دور الضباط قضاء المقدادية في ديالى”.واضاف ان “ذلك لم يسفر عن وقوع اية اصابات تذكر”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (داعش يستهدف نقطة تفتيش في ديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (داعش يستهدف نقطة تفتيش في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).