فصائل المعارضة تجبر أهالي بريف الحسكة على مغادرة منازلهم مقابل 50 ألف ليرة

2020/05/12 | 00:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجبرت فصائل المعارضة الموالية لتركيا، أهالي بعض القرى بريف #الحسكة و #أبو_راسين، على مغادرة منازلهم وأخذ محتوياتها مقابل 50 ألف ليرة سورية.وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «الفصائل تريد السيطرة على منازل الأهالي في…

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