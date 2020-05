نجا من كورونا..

2020/05/12 | 00:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال طبيب قلب من مدينة سان فرانسيسكو إن قدميه لن تطآ طائرة لفترة طويلة جدا، بعدما كانت جميع مقاعد رحلة تابعة لشركة يونايتد، سافر على متنها السبت الماضي، ممتلئة، رغم أن الشركة أكدت له في رسالة سابقة، كما يقول، أن المقاعد الوسطى ستبقى فارغة للسماح بمراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي في ظل جائحة كورونا.ونشر الطبيب إيثن وايس وهو أستاذ مساعد في جامعة كاليفورنيا، صورة من الطائرة التي كانت في طريقها من نيوجيرزي إلى سان فرانسيسكو، تظهر أنها مكتظة بالركاب جميعهم يضعون كامات.

وكتب الطبيب "أعتقد أن شركة يونايتد خففت سياستها المتعلقة بالتباعد الاجتماعي هذه الأيام؟ كل مقعد في هذه الطائرة 737، مشغول".

I guess @united is relaxing their social distancing policy these days? Every seat full on this 737 pic.twitter.com/rqWeoIUPqL— Ethan Weiss (@ethanjweiss) May 9, 2020

وكتب في تغريدة أخرى "هذه آخر مرة أستقل فيها طائرة لفترة طويلة"، وأتبعها بتغريدة ثالثة يتساءل فيها "الكثير تغير خلال الأيام الـ10 الماضية"، وأرفقها بصورة لرسالة إلكترونية توصل بها من شركة الطيران في 30 أبريل جاء فيها "منعنا حجز مقاعد الوسط تلقائيا لإعطائك مساحة كافية داخل الطائرة".

Also I guess a lot has changed in 10 days pic.twitter.com/mIPdxL13KZ— Ethan Weiss (@ethanjweiss) May 9, 2020

وفي تغريدة أخيرة حول تجربته، قال "نحن على وشك الهبوط وأردت فقط أن أقول بعض الأشياء.



1) الناس على متن هذه الطائرة مصدومون.



2) ليس لدي أي فكرة عن سبب سفر معظمهم.



3) أنا مع مجموعة من 25 ممرضا وطبيبا عملوا في مستشفيات مدينة نيويورك خلال الأسبوعين، الأربعة أسابيع الماضية.



نحن عائدون إلى منازلنا".

We are about to land & I just wanted to say a few things.



1) people on this plane are scared/ shocked.



2) I have no idea why most of them are traveling.



3)I am with a group of 25 nurses and doctors who have been working in NYC hospitals for the past 2-4 weeks.



We are coming home— Ethan Weiss (@ethanjweiss) May 9, 2020

وأكد كل من الطبيب على تويتر وشركة الطيران، وفق ما أفادت به شبكة فوكس نيوز، أن وايس كان جزءا من مجموعة تضم 25 طبيبا وممرضا توجهوا في البداية إلى منطقة نيويورك في الأسابيع القليلة الماضية للتطوع هناك.

وقررت يونايتد نقل المتطوعين مجانا من وإلى نيويورك مجانا.



حتى أن وايس قال إن الخطوط الجوية حصلت على "حملة علاقات عامة رائعة" بعد الرحلة الأولى في أبريل، "بما في ذلك مني".

لكن بالنسبة لرحلة العودة، قال الطبيب إنه في حيرة من سبب إرسال يونايتد الرسالة الإلكترونية التي تشرح سياسة المقاعد الوسطى، ثم عدم التزامها بها.

وأكدت الشركة في بيان تلقته فوكس نيوز، الاثنين، على بروتوكول التنظيف والسلامة الخاص بها، من دون التعليق على سياسة المقاعد الوسطى الحالية.

لكن إرشادات يونايتد على موقعها الإلكتروني تشير إلى أن "العملاء لن يكونوا قادرين على اختيار المقاعد بجانب بعضها البعض أو المقاعد الوسطى حيثما كانت متاحة"، ولكن هذه الممارسة ليست مضمونة لأن هذه السياسة "محتملة" فقط وبناء على "طلب سفر منخفض تاريخيا".

ويقول الموقع الإلكتروني للشركة حاليا "نتوقع إبقاء هذه الإجراءات سارية حتى 31 مايو، وسنواصل تقييم أفضل السبل للمضي قدما في ضوء تغيرات الوضع الحالي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نجا من كورونا.. "المريض صفر" في نيويورك يخرج عن صمته) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نجا من كورونا.. "المريض صفر" في نيويورك يخرج عن صمته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).