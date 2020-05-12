2020/05/12 | 00:39 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انباء عن مقتل مدني وزوجته بهجوم مسلح شنه مجهولون في قضاء خانقين بديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انباء عن مقتل مدني وزوجته بهجوم مسلح شنه مجهولون في قضاء خانقين بديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).