2020/05/12 | 00:39 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد رجل وزوجته بهجوم مسلح لداعش غرب خانقين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/12 | 00:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد رجل وزوجته بهجوم مسلح لداعش غرب خانقين) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد رجل وزوجته بهجوم مسلح لداعش غرب خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).