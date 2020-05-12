ترامب يهاتف الكاظمي ويتفقان على أمرين

2020/05/12 | 00:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… اتفق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين على التعاون لمكافحة فيروس كورونا وتطوير جهود الاستثمار الاقتصادي بين بلديهما.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي ” ان الكاظمي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي لتهنئته بمناسبة رئاسة الحكومة.وذكر البيان أن الكاظمي شكر الرئيس الأمريكي على التهنئة، مؤكدا […]

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