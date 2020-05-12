داعش ينفذ جريمة مروعة في خانقين

2020/05/12 | 00:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الثلاثاء بقيام عناصر من تنظيم داعش بقتل منتسب بالحشد الشعبي وزوجته واختطاف طفلتهم باطلاق نار على سيارتهم غربي خانقين التي شهدت توترا امنيا خلال الايام الماضية

وقال لوكالة شفق نيوز ان عناصر من داعش اطلقوا النار على سيارة مدنية في قرية "التفرقة" غربي خانقين ما ادى الى مقتل رجل وزوجته وقاموا بخطف طفلتهم واحرقوا سيارتهم وفروا الى جهة مجهولة.

واضاف المصدر ان الارهابيين اتصلوا بذوي الضحايا وابلغوهم بالجريمة بالقول "ان اردتم استعادة الطفلة فنحن بانتظاركم" .

واكد المصدر ان قوة من الفوج الثاني لواء 110 من الحشد الشعبي سارع الى مكان الحادث الا ان الارهابيين فروا مشيرا الى ان اللواء تواصل مطاردة المجرمين بطائرة مسيرة ودوريات في محيط الحادث.

وبين ان الضحية يدعى "علي فرمان شقيق حسين فرمان" منتسب في الحشد الشعبي

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