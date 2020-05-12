برنامج تحت خطين يناقش القرارات الجديدة لحكومة الكاظمي

2020/05/12 | 00:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضاف برنامج تحت خطين الذي يقدمه الزميل كريم حمادي على قناة العراقية الاخبارية، في حلقة اليوم الاثنين، كل من عضو مجلس النواب محمد صاحب الدراجي، وعضو مجلس النواب محمد شياع السوداني، والسياسي المستقل صلاح العرباوي والباحث السياسي عبد الرحمن الجبوري.

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