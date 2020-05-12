وزير الصحة يكشف عن 5 مناطق ببغداد تشكل بؤراً لكورونا ويعلن عن خطة لتنفيذ حجر مناطقي جهز لها 500 ألف فحص

2020/05/12 | 00:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير الصحة والبيئة د.حسن التميمي، الاثنين (11 آيار 2020)، عن 5 مناطق قال انها تشكل بؤراً لانت...





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