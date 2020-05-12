شرطة البصرة: القبض على عصابة لسرقة السيارات

2020/05/12 | 01:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت شرطة البصرة، اليوم الثلاثاء، القبض على عصابة لسرقة السيارات بالقرب من مستشفى الفيحاء التعليمي .وذكر بيان لشرطة البصرة انه “تمكنت مفارز مكافحة سرقة السيارات من القاء القبض عليهم بالجرم المشهود وبعد التعمق بالتحقيق معهم اعترفوا على ٥ عمليات سرقة كما ضبط بحوزتهم ٣ عجلات مسروقة و تمت احالتهم الى القضاء و توقيفهم وفق أحكام […]

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