تحرير طفلة اختطفها داعش بعد قتل والديها في اطراف خانقين

2020/05/12 | 01:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني ان قوات الامن والحشد تمكنت من تحرير طفلة قتل داعش والديها في اطراف قضاء خانقين.وقال المصدر لشفق نيوز" ان قوات الامن والحشد وخلال مطاردة بحثا عن الدواعش الذين نفذوا جريمة اغتيال منتسب في الحشد مع زوجته عثروا على طفلتهم وعلى وجهها اثار دم في منطقة قريبة من موقع الحادث في اطراف قرية التفرقة غربي خانقين"واضاف المصدر" ان الطفلة تبلغ من العمرنحو سنتان وتم اخلائها الى القرية فيما لم يتعثر القوات الامنية على جثتي الرجل وزوجته حتى الان وان عمليات البحث والمطاردة مستمرة"ورجح المصدر ان قتل الرجل والزوجته تمت خارج السيارة وبانتظار كشف تفاصيل الحادث بالكامل"

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