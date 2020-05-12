صور .. حرائق هائلة تلتهم مرتفعات قرب اربيل والسكان يستغيثون بمكبرات الصوت

2020/05/12 | 01:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول وشهود عيان يوم الثلاثاء ان عناصر تنظيم داعش اضرموا النيران في مرتفعات جبال "قرجوغ" في قضاء مخمور قرب محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال المصدر والشهود لوكالة شفق نيوز، ان الحرائق امتدت الى مركز قرى "كرسور" و "بيرواد" و "سوان" وهرع السكان عبر مكبرات الصوت للجامع الكبير يطلبون المساعدة لإخماد الحرائق.

ويبعد قضاء مخمور عن مدينة أربيل نحو 60 كيلومترا، ويضم نواحي (ديبكه و قراج و كنديناوه و الكوير).

ويقع قضاء مخمور بالضبط بين أربع محافظات في العراق والمحافظات هن اربيل كركوك نينوى و محافظة صلاح الدين.

وتعتبر مخمور من أكثر المناطق خصوبة من الناحية الزراعية وبشكل خاص الزراعة الموسمية كالشعير والقمح واكثرية الناس يعملون على الزراعة والثروة الحيوانية للحصول على الريع.

ويتألف الطابع الأثني في مخمور من القوميتين الكوردية والعربية والأكثرية الساحقة من السكان هم من الكورد حيث يكونون 95% من نسبة السكان.

وقد اقتطع النظام السابق قضاء مخمور من محافظة اربيل والحقه بمحافظة نينوى بعد عام 1991 ليصبح القضاء من المتنازع عليه بين اربيل وبغداد.

ويوجد في قضاء مخمور "معسكر مخمور للاجئين"، الذي يأوي الالاف من كورد تركيا، فروا من الاشتباكات بين حزب العمال الكوردستاني والحكومة التركية في عام 1990.

يشار الى ان القوات العراقية قد بسطت سيطرتها على القضاء بعد احداث 16 اكتوبر عام 2017 في الحملة العسكرية التي شنتها الحكومة الاتحادية بعد استفتاء الاستقلال الذي اجراه اقليم كوردستان.

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