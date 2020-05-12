2020/05/12 | 01:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - ديالى

اعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، الاشتباك مع عناصر داعش إثر كمين استهدف مدنيين في خانقين.

وقال الحشد في بيان، ان "عناصر داعش نصبوا كمينا لعائلة في قرية تفرقة في خانقين اثناء عودتهم الى المنزل، واقدموا على احراق سيارة العائلة قبل ان يتدخل اللواء 110 في الحشد ويشتبك معهم".

واضاف، ان "القوة تبادلت النيران مع عناصر داعش واجبرتهم على الفرار من موقع الحادث".

بغداد اليوم - صلاح الدين

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على احد الارهابيين المشاركين بجريمة "سبايكر"، في محافظة صلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز الاستخبارات العسكرية في ال

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، حصيلة جديدة للمخالفين لحظر التجوال، الذين تم القبض عليهم.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بالتزامن مع تأمينها التظاهرات وقيامهما بواجباتها الأخرى، تواصل

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، اصابة ضابط و 5 مراتب بمقذوفات عبر "منجنيق" قرب ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات في العاصمة.

وذكرت قيادة العمليات، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أنه "في الوقت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحشد الشعبي يشتبك مع عناصر داعش إثر كمين استهدف مدنيين في خانقين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحشد الشعبي يشتبك مع عناصر داعش إثر كمين استهدف مدنيين في خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).