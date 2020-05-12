أسعار النفط تهبط بفعل مخاوف من موجة ثانية لفيروس كورونا

2020/05/12 | 01:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت أسعار النفط، بفعل قلق المستثمرين من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لكن تخفيضات جديدة في انتاج الخام من السعودية ومنتجين آخرين هدأت القلق من وفرة في المعروض وقيًدت خسائر السوق.وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 1.37 في المائة، أو4.4 في المائة، لتسجل عند التسوية 29.60 دولار للبرميل.وتراجعت عقود […]

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