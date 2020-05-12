الحشد الشعبي ينقذ طفلة قضى ابويها حرقا على يد مجرمي داعش في ديالى

2020/05/12 | 01:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقذ الحشد الشعبي، الثلاثاء، طفلة قضى ابويها في كمين لداعش الإرهابي بقضاء خانقين في محافظة ديالى.وقال بيان للحشد تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “عناصر داعش نصبوا كمينا لعائلة في قرية “تفرقة” في خاتقين حيث اضرموا النار في سيارتهم ما ادى الى استشهاد الاب والام قبل ان تتدخل قوة من الحشد وتشتبك مع الارهابيين.[…]

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