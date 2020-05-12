إبراهيموفيتش يعود إلى إيطاليا ويحطم أحلام السويديين

2020/05/12 | 02:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد زلاتان إبراهيموفيتش إلى إيطاليا، وسيقضي وقتا في الحجر الصحي قبل التدرب مع إيه سي ميلان قبيل العودة المحتملة لموسم الدرجة الأولى، بينما ترك خلفه الكثير من التساؤلات في السويد.وكان إبراهيموفيتش يحافظ على لياقته بالتدرب مع هاماربي، نادي في ستوكهولم اشترى به حصة قدرها 25 بالمائة العام الماضي في أول خطوة مثيرة للجدل له […]

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