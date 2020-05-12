2020/05/12 | 02:11 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نواب بصريون للمربد: تركنا مفاوضات حقيبة النفط بعد انباء مزايدات عليها بـ60 مليون دولار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/12 | 02:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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