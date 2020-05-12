الكعبي : يجب تأمين الرواتب للعام الحالي

2020/05/12 | 03:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدَ النائبُ الأولُ لرئيسِ مجلسِ النوابِ حسن كريم الكعبي، ان تأمينَ رواتبَ الموظفينَ في القطاعِ العامِ وبقيةِ الشرائحِ لهذا العام يجب ان يكون من اولويات الحكومة، وطالبَ الكعبي وزارةَ الماليةِ بإطلاقِ التخصيصاتِ الماليةِ لموظفي التربيةِ المُعينينَ وفقآ لموازنةِ 2019.

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