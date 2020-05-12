محافظ البصرة يوجه بفتح تحقيق بملابسات الحادث الذي تعرضت له كوادر شركة نفط البصرة

2020/05/12 | 03:04 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيكشف ديوان محافظة البصرة، أمس الاثنين، إن المحافظ أسعد العيداني وجه الجهات ذات العلاقة، بفتح تحقيق لمعرفة الجناة بملابسات الحادث الذي تعرض له عدد من العاملين في شركة نفط البصرة ومتعاقدين معها من إطلاق نار من مجهولين وتقديمهم للعدالة.وقال بيان للمركز الإعلامي في محافظة البصرة تلقت المستقبل العراقي نسخة منه، إن المحافظة تبدي رفضها لما تعرض له عدد من العاملين في شركة نفط البصرة ومتعاقدين معها، مبينا أن التعرض بالنيران لكوادر عمل الشركات النفطية أو موظفيها في البصرة، فعل سلبي ترفضه المحافظة، لأنه يؤثر على حياة كل العراقيين.ودعا البيان إلى ضرورة عدم التعرض للعاملين في الحقول النفطية سواء من الموظفين أو المتعاقدين مع شركة نفط البصرة، لضمان تدفق النفط إلى الأسواق العالمية، وتوفير السيولة المالية للبلاد.وذكر البيان إن محافظ البصرة وجه الجهات ذات العلاقة، لفتح تحقيق بالموضوع لمعرفة الجناة وتقديمهم للعدالة، «لأنهم بعملهم هذا يحاولون الإساءة للبصرة أولاً، وللشعب العراقي ثانياً».وأشار البيان إلى ضرورة حفظ الاستقرار الأمني في المحافظة، وضمان استمرار ضخ النفط للموانئ العراقية، من أجل ضمان تحقيق سيولة مالية ضمان توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين على حد سواء، وتسهم باستمرار عمل الدوائر الحكومية لتقديم الخدمات للمواطنين في ظل الأزمة المالية التي تضرب العالم بأسره، بسبب انتشار فايروس كورونا.وكانت شركة نفط البصرة قد كشفت عن تعرض كادر تابع لها وكوادر لشركة متعاقدة إلى إطلاق نار في حقل الفيحاء الحدودي أسفر عن إصابة إحدى العجلات.وقالت الشركة في بيان أرسلته للمربد تعرض كادر الشركة إن كوادر الشركة تعرضت هذا يوم أمس الأحد 10/5/2020 لتهديد مباشر تمثل بحادث إطلاق نار في حقل الفيحاء الحدودي (رقعة/9) وأسفر عن إصابة العجلة التي يستقلها الموظفون، إصابة مباشرة برصاص من سلاح ناري نوع كلاشنكوف اخترق مقدمة العجلة، دون تسجيل إصابات بشرية.وتابعت الشركة «إن الحادث تكرر لاحقا باستهداف مركبة نقل ثقيلة تابعة لأحد المقاولين مما يعكس حالة الضعف في إجراءات مسك الأرض من قبل قوات الحدود الأمر الذي استدعى إعلام قيادة عمليات البصرة للمعالجة وضمان عدم تكرار الحادث من خلال مراجعة الخطة الأمنية».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة يوجه بفتح تحقيق بملابسات الحادث الذي تعرضت له كوادر شركة نفط البصرة) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة يوجه بفتح تحقيق بملابسات الحادث الذي تعرضت له كوادر شركة نفط البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).