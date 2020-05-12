2020/05/12 | 03:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توضيح من محافظ نينوى بعد مشهد النيران ’المهول’ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/12 | 03:13.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من محافظ نينوى بعد مشهد النيران ’المهول’) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من محافظ نينوى بعد مشهد النيران ’المهول’) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).