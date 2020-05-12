وفاة الإعلامية السورية مها الخطيب

2020/05/12 | 04:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعى إعلاميون سوريون الحقوقية والإعلامية مها الخطيب التي توفيت، اليوم الإثنين، في ألمانيا بعد صراع مع مرض السرطان.وكانت مها ولدت في مدينة حلب شمال سورية، وبعد دراستها الحقوق في جامعة بيروت والعلاقات الدولية في جامعة حلب، عملت في عدد من المؤسسات الإعلامية، حيث ظهرت للمرة الأولى على التلفزيون الرسمي السوري عام 2003، ثم انتقلت […]

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