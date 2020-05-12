العراق.. القاء القبض على احد المشاركين بجريمة سبايكر

2020/05/12 | 06:50 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، عن اعتقال احد الارهابيين المشاركين بجريمة سبايكر في صلاح الدين شمال بغداد....

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