القوات الامنية تباغت داعش ليلا وتوقع قتلى في صفوفه شرقي صلاح الدين

2020/05/12 | 07:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مصادر امنية في صلاح الدين يوم الثلاثاء بمقتل اعداد من عناصر داعش بعمليات امنية وقصف مدفعي في اطراف قضاء طوز خرماتو شرقي صلاح الدين.

وقال مصدر امني لشفق نيوز ان قوة من استخبارات اللواء الثالث فرقة الرد السريع وبالتعاون مع جهاز الامن الوطني تمكنت من قتل عدد من عناصر التنظيم وضبط دراجه نارية واسلحة خفيفة ورمانات هجومية في منطقة قرةجاي في قضاء طوزخرماتو شرقي صلاح الدين.

وفي سياق متصل اعلن الناطق الاعلامي عن قيادة محور الشمال للحشد الشعبي علي هاشم قتل عدد من الدواعش بقصف استهدف اوكار لداعش شمال غربي طوزخرمالتو.

وقال هاشم لشفق نيوز ان مدفعية الحشد - محور الشمال قصفت اوكار لداعش قرب مطار حليوة واطراف منطقة الزركة شمال غربي طوز خرماتو , واسفر القصف عن قتل عدد من الدواعش واصابة اخرين، مبينا ان حصيلة القتلى لم تتضح بعد الا ان الجثث تم رصدها بالكاميرات الحرارية.

وتشهد مناطق اطراف قضاء طوزخرماتو شرقي صلاح الدين حوادث وعمليات امنية مستمرة بسبب تماسها مع مناطق تلال حمرين وحدود صلاح الدين التي تتواجد فيها مقار وجيوب لداعش مستغلة الطبيعة الجغرافية الوعرة.

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