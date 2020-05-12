عن قيادة الحركة الاسيرة وعن منظمة التحرير الفلسطينية وسلطتها الوطنية - بسام الصالحي

2020/05/12 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بسام_الصالحي في معرض مواجهة التحديات الراهنة استوقفتني مقارنة لا غنى عنها، خاصة ونحن امام التحدي الخاص بالأسرى وأسر الشهداء الفلسطينيين وحساباتهم في البنوك، ومردها الاساسي التقدير ان كل الصيغة الاسرائيلية للسلطة الفلسطينية وحتى لاتفاق اوسلو صممت من وحي تجربة العلاقة الاسرائيلية بالحركة الاسيرة وبتجربة السجون التي شهدت معارك نضالية طاحنة واستقرت في اطار مكتسبات تعرفها وتذود عنها دائما الحركة الاسيرة .يم ......





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