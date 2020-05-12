النيوليبرالية والتّطْبيعُ مع العنف - بوناب كمال

2020/05/12 | 07:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#بوناب_كمال تتبنّى النيوليبرالية هجوما راديكاليًا على مجتمع العمل المنظّم، وتنطوي أيديولوجيًا على مجموعة من السياسات المؤيّدة للسوق التي من شأنها أن تعزّز العنف بنيويًا وثقافيًا؛ فعلى سبيل المثال، سيتمّ تشجيع الفقراء على العمل بجدٍّ أكبر، وسيُدفع العاطلون عن العمل إلى اكتساب مهاراتٍ تجعلهم أكثر قابلية لولوج السّوق، أمّا العمّال المسرّحون أو المعرّضون لانخفاضٍ في الأجور فسيتمّ توجيههم للبحث عن عملٍ بديل؛ إذًا ......





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