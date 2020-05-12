قيادي عراقي: يكشف المناطق الأكثر عرضة لتسلل ’داعش’ ومن يقف وراءهم

2020/05/12 | 07:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف القيادي في منظمة بدر العراقية محمد البياتي، عن المناطق الأكثر عرضة لتسلل عصابات "داعش" الإرهابية عبر الحدود العراقية السورية....

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