2020/05/12 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هشام_حتاته انطلاقا من توجهاتى الليبراليه العلمانية وايمانى بالاعلان العالمى لحقوق الانسان الصادر عن الامم لمحده عام 1948 والحق فى حريه التعبير وحريه العقيدةفلايهمنى مواقف توكل كرمان ضد الحكومة المصرية واختلافها السياسى معهولايهمنى اذا كانت تعتبر ماحدث فى مصر فى 30/6 /2013 انقلابا ضد شرعيه مرسى ام انه ثورة شعبية ضد جماعه الاخوان المسلمينفلها كامل الحرية فى ارائها السياسيةولايهمنى ان كونها اخوا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اخونه الفيس بوك - هشام حتاته) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اخونه الفيس بوك - هشام حتاته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).