العبادي: سنواجه مشكلة بدفع رواتب الشهر المقبل وطبع العملة أحدى الخيارات

2020/05/12 | 08:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الثلاثاء، أن الحكومة ستواجه مشكلة في دفع الرواتب خلال الشهر المقبل، وفيما اشار إلى أن العراق أمام مشكلة حقيقية، لفت إلى أن طبع العملة هو أحدى خيارات حكومة مصطفى الكاظمي.وقال العبادي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، “نحن امام مشكلة حقيقية ونحتاج قرابة 4 مليارات دولار شهريا […]

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