2020/05/12 | 08:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق.. الكاظمي يكلف وزراء بتولي الحقائب الشاغرة وكالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/12 | 08:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. الكاظمي يكلف وزراء بتولي الحقائب الشاغرة وكالة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. الكاظمي يكلف وزراء بتولي الحقائب الشاغرة وكالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).