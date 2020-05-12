العبادي: قاآني لم يتدخل بالشأن العراقي وخروج أميركا أمر محسوم

2020/05/12 | 08:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد رئيس الوزراء الاسبق رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الثلاثاء، أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني لم يتدخل في الشأن العراقي وذلك على خلفية الجدل الذي اثير بشأن زيارته الأخيرة الى العراق، فيما أشار إلى أن خروج أميركا من العراق أمر محسوم.وقال العبادي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، […]

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