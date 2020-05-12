نائب عن النجف يكشف كميات الحصاد للحنطة والشعير ويحذر من استمرار حرائق البساتين

2020/05/12 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص كشف النائب عن محافظة النجف الاشرف فاضل الفتلاوي، الثلاثاء، كميات الحنطة والشعير التي تم حصادها وتسويقها في محافظة النجف الاشرف، محذرا في والوقت ذاته من استمرار مسلسل حرائق الأراضي الزراعية.وقال الفتلاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “المزارعين والفلاحين بدأوا حصاد الحنطة والشعير لكن هناك حرائق كبيرة حدثت في النجف الاشرف، وعلى الحكومة […]

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